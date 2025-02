Aufgrund der Sorge einer Anwohnerin, die von unerträglichen Zuständen in den Sozialbauwohnungen des Omsdorfer Hangs in Rottweil spricht, haben wir sowohl bei der Stadt als auch bei der Polizei nachgefragt.

Unzumutbar seien die Zustände in dieser Straße, berichtet die Anliegerin. Ihre Sozialbauwohnung, die sie wiederholt als Obdachlosenheim bezeichnet, werde von der Stadt weder renoviert noch gestrichen und sei dementsprechend sehr heruntergekommen.

Sie leide zudem an Schlafstörungen, denn: „Es gibt Partys die ganze Nacht“. Auch sei alles voller Müll. Drogen- und Alkoholabhängige würden die anderen Wohnungen in ihrem Haus bewohnen und ständig davor „herumlungern“, so die weiteren Vorwürfe. Immer wieder müsse deswegen die Polizei in dieser Gegend aufschlagen.

Es sei einfach kein Ort zum Leben. Sie traue sich daher auch tagsüber kaum aus dem Haus. Handelt es sich beim Omsdorfer Hang noch immer um einen sozialen Brennpunkt wie in der Zeit vor den massiven Sanierungen? Wir haben beim Pressesprecher der Stadt Rottweil, Tobias Hermann, nachgefragt.

Förderprogramm „Soziale Stadt“

Durch das Förderprogramm „Soziale Stadt“ sei es möglich geworden, das Gebiet „Omsdorfer Hang“ mit 117 Wohneinheiten in den Jahren 2013 bis 2018 grundlegend zu sanieren, erläutert dieser. „Alle Mehrfamilienwohnhäuser wurden mit einem Wärmedämmverbundsystem energetisch aufgewertet und in freundlichen Farben neugestaltet.“

Parallel sei das gesamte Wohnumfeld umgestaltet und neu strukturiert sowie ein neuer Spielplatz angelegt worden. „Für die 2018 abgeschlossene Stadtentwicklungsmaßnahme wurden insgesamt 8,6 Millionen Euro investiert“, führt Hermann weiter aus.

In Bezug auf das soziale Gefüge in den Sozialbauwohnungen stellt sich die Antwort der Stadt Rottweil gegensätzlich zu den Angaben der Anwohnerin dar.

Die vorher spürbaren Probleme seien durch die Sanierung, die sich unter anderem in einer erheblichen Fluktuation bei den Mietern äußerten, deutlich zurückgegangen, teilt der Pressesprecher mit.

Dem Vorwurf der besorgten Anwohnerin, dass es die ganze Nacht über Partys gäbe und Drogen- und Alkoholabhängige dort „herumlungerten“, gehen wir ebenfalls nach.

Nachfrage bei der Polizei

Am Omsdorfer Hang und der näheren Umgebung könne keine Häufung von Polizeieinsätzen in den vergangenen Monaten festgestellt werden, erfahren wir auf Nachfrage beim Polizeipräsidium Konstanz. Insgesamt sei die Einsatzlage in diesem Bereich unauffällig, berichtet ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums.

Die Worte der Stadt und der Polizei zeigen, dass subjektive Wahrnehmung und Ist-Zustand sich nicht immer decken. Die Stadt Rottweil jedenfalls sieht durch die Maßnahmen im Zuge des Förderprogramms eine erhebliche Aufwertung dieser Wohngegend.