1 Wer aufgrund einer Erkrankung nicht zur Arbeit kommen kann, muss seinem Vorgesetzten umgehend Bescheid geben. Foto: imago/Manngold

Wegen Corona sind so viele Leute wie noch nie krank geschrieben. Doch was gilt bei einer Krankschreibung? Wir geben ein Update.















Stuttgart - Laufende Nase, kratzender Hals und ein schwerer Kopf: Die kalte Jahreszeit ist die Zeit der Erkältungskrankheiten – das war schon vor der Coronapandemie so. Regelmäßig schnellt dann die Zahl der Krankschreibungen in die Höhe. Doch was muss man bei einer Krankschreibung beachten?