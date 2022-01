1 Foto: picture alliance/dpa/Gregor Fischer

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Am Montag beginnt die Schule mit Unterricht in Präsenz. Stress ist trotzdem programmiert, kommentiert Bärbel Krauß.















Link kopiert

Stuttgart - Der eine oder andere Stoßseufzer der Erleichterung wird in baden-württembergischen Familien mit schulpflichtigen und Kitakindern zuletzt gewiss laut geworden sein – und das zu Recht. Zum Jahresende schwebte in Gestalt einschlägiger Forderungen das Damoklesschwert breitflächiger Schulschließungen mit Wechsel in den Fernunterricht über Schülern, Eltern und Lehrkräften. Damit wäre ausgerechnet in der Zeit, in der sich der Ausbruch der Pandemie zum zweiten Mal jährt, der schulisch-familiäre Ausnahmezustand aus früheren Coronawellen wieder komplett.