Ärzte und deren Mitarbeiter in den Praxen sind nicht gefeit vor einer Corona-Ansteckung. Prominentes Beispiel ist Johannes Probst, der Sprecher der St. Georgener Ärzteschaft, bei dem eine Infektion mit der Omikron-Variante festgestellt wurde.















St. Georgen - Corona-Infektionen von Ärzten und deren Mitarbeiter haben zur Folge, dass Praxen nicht mehr vollumfänglich arbeiten können oder über einen gewissen Zeitraum schließen müssen. Das wiederum schwächt die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung, die ja gerade in diesen Zeiten besonders wichtig ist. Deshalb hat sich die Ärzteschaft unter Federführung von Probst etwas einfallen lassen. Um die Infektionen aus den Praxen möglichst rauszuhalten, wird ein mobiles Abstrichzentrum in Betrieb genommen. Der Bauhof stellte hierfür am Mittwoch einen Bürocontainer an der Gerwigstraße auf, nämlich auf der Parkfläche gegenüber der Robert-Gerwig-Schule.

Ärzte besprechen weiteres Vorgehen

Die weiteren Details wollten die Ärzte am Mittwochabend per Online-Konferenz besprechen, informierte Probst am Mittwochvormittag. Dabei werde auch geklärt, ob das Abstrichzentrum als Einrichtung aller sieben Praxen in St. Georgen geführt wird oder nur von bestimmten interessierten Ärzten. Vier Praxen seien schon im Boot. Am Montag sei geplant, zumindest einen Probelauf mit der Praxis Probst zu starten. Vor Ort in der Gerwigstraße würden dann ein Arzt und ein oder zwei Praxismitarbeiter sein. An das Abstrichzentrum werde mit dem Auto herangefahren. Bei dem Fahrer werde dann ein Abstrich genommen und dieser mittels PCR-Test analysiert. Diese Vorgehensweise des "Drive-in"-Abstrichs halte das Ansteckungsrisiko vergleichsweise niedrig.

Eine Wiederbelebung der früheren Fieberambulanz sei nicht in Frage gekommen, weil das Ansteckungsrisiko in den dortigen Räumlichkeiten für die wartenden Patienten gerade bei der hoch infektiösen Omikron-Variante viel zu hoch gewesen sei.

"Ich war drei Tage wirklich abgetaucht"

Probst geht es nach seiner Omikron-Ansteckung mittlerweile wieder gut. Seine Quarantäne ende am Donnerstag. "Am Freitag ist die Einzelhaft beendet", meint er mit humorigem Unterton. Nachdem er Halsschmerzen bei sich bemerkt hatte, hatte er am 21. Dezember bei sich zu Hause einen Schnellabstrich gemacht, der positiv ausfiel. Ein PCR-Test bekräftigte das Ergebnis. Die Probe hatte der St. Georgener Hausarzt an ein Labor in Singen geschickt, dort wurde die Omikron-Variante diagnostiziert. Das Ergebnis erhielt er an Heiligabend. Für ihn war es "entlastend". Schließlich seien die Krankheitsverläufe mit Omikron "deutlich milder" als mit der Delta-Variante. Das würden zumindest die Erfahrungen mit Omikron in Südafrika und England nahelegen.

In den ersten drei Tagen, also vom 21. bis 23. Dezember, habe er eine "schwerste Müdigkeit" bei sich festgestellt. "Das habe ich noch nie erlebt. Ich war drei Tage wirklich abgetaucht." Dazu gesellten sich leichtes Fieber, eine verstopfte Nase und leichter Husten. Am 24. Dezember kehrten die Lebensgeister zurück. "Ich war fieberfrei, fühlte mich wohl und kräftiger." Auch jetzt meint er: "Mir geht es gut."

Praxiskollegen und Familie nicht angesteckt

Wo er sich angesteckt hatte, kann er nicht genau sagen. Auf jeden Fall seien seine Ärztekollegen und Praxismitarbeiter nicht infiziert. Auch in der Quarantäne zuhause sei es mit verschiedenen Hygienemaßnahmen gelungen, seine Frau und seinen Sohn nicht anzustecken.

Dass der Verlauf vergleichsweise mild war für den 68-Jährigen, führt er auch auf seinen guten Impfstatus zurück, so hatte er am 10. November seine Booster-Impfung erhalten.

Probst geht davon aus, dass er einer der ersten war, bei dem im Schwarzwald-Baar-Kreis die Omikron-Variante festgestellt wurde. Aktuell (Stand Mittwochmittag) gibt es laut Landratsamt acht Personen, bei denen die Omikron-Variante festgestellt wurde.