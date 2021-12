1 Ein Coronatest wird ausgewertet. Auch auf der Zollernalb steigen die Omikron-Infektionen. Foto: Robert Leßmann-stock.adobe.com

Der erste Fall ist am 19. Dezember bekannt geworden, inzwischen sind es 29 mit Omikron infizierte Personen im Zollernalbkreis. Das Landratsamt will nun täglich über die Omikron-Fallzahlen berichten.















Zollernalbkreis - Dass über die mit Omikron infizierte Person Mitte Dezember nicht informiert wurde, begründet die Pressesprecherin des Landratsamts, Anja Heinz, damit, dass es zunächst ein Einzelfall gewesen sei. Es handelte sich um einen Reiserückkehrer aus Südafrika, der sich umgehend in die 14-tägige Absonderung begab und keine weiteren Kontaktpersonen hatte. "Die Kontaktnachverfolgung erfolgte durch das Landesgesundheitsamt", erklärt Heinz.

Keine Panikmache

Die zurückhaltende Öffentlichkeitsarbeit erklärt sie eben mit der Tatsache, dass es nur eine Person gewesen sei. Es sollte nicht die "große Trommel" gerührt, keine Panik gemacht werden.

Über die Weihnachtsfeiertage und Anfang der Woche hätten sich dann die Ereignisse überschlagen. Es seien insgesamt 14 bestätigte Omikron-Fälle im Zollernalbkreis registriert worden. An die Öffentlichkeit ging die Behörde erst am Dienstag, da eine schnellere Aufarbeitung wegen der Feiertage und in Urlaub befindlichen Mitarbeiter nicht früher machbar gewesen sei, hält Heinz fest.

Weil sich die Lage dynamisch entwickle – inzwischen sind es 29 nachgewiesene Omikron-Fälle –, will das Landratsamt tagesaktuell über die Neuinfektionen im Zollernalbkreis berichten, kündigt Heinz an. Als Teil der gesamten Zahl an Neuinfektionen werden die Omikron-Fälle bis auf weiteres aufgeführt. Sie weist darauf hin, dass das Gesundheitsamt die Ergebnisse der Bestimmung der Virus-Varianten zwischen zwei und acht Tage nach dem positiven Befund erhalte. Dieser Nachweis habe im Nachhinein auf die reinen Fallzahlen also keine Auswirkungen.

140 Infizierte insgesamt

Am Mittwoch wurden im Kreis 140 weitere Corona-Infektionen bestätigt. Die Betroffenen wohnen in Albstadt (32), Balingen (32), Bisingen (4), Bitz (1), Burladingen (9), Dautmergen (1), Dormettingen (1), Dotternhausen (1), Geislingen (1), Haigerloch (2), Hausen am Tann (3), Hechingen (18), Meßstetten (17), Nusplingen (1), Rosenfeld (7), Schömberg (7), Winterlingen (2) und in Zimmern unter der Burg (1).

Der Inzidenzwert ist wieder gestiegen von 234,9 am Dienstag auf nun 264,4. Im Zollernalb-Klinikum sind 43 Corona-Patienten aufgenommen. 13 Betroffene werden auf der Intensivstation behandelt, vier müssen beatmet werden. Bisher wurden im Kreis 19 088 Corona-Infektionen registriert. Als infiziert gelten 1229 Menschen, als genesen 17 677. Bisher sind auf der Zollernalb 182 Covid-19-Todesfälle zu bedauern.

Die meisten der derzeit Infizierten leben in Albstadt (258), Balingen (237), Hechingen (156), Meßstetten (82), Schömberg (71), Burladingen (63), Rosenfeld (62), Haigerloch (52), Bisingen (50), Bitz (28), Geislingen (22), Winterlingen (21) und Dormettingen (12).

Kinder werden geimpft

Am Sonntag, 2. Januar, werden im Pop-Up-Impfzentrum Meßstetten erstmals Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geimpft. Damit wird die STIKO-Empfehlung von Schutzimpfungen für Kinder mit Vorerkrankungen oder auf Wunsch umgesetzt. Geimpft wird der Kinderimpfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer. Termine können unter www.zollernalb kreis.de/impfen gebucht werden. Die Zweitimpfungen werden vor Ort vereinbart.