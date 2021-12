1 Am Kreisimpfstützpunkt Schopfloch wird von sonntags bis donnerstags geimpft. Foto: Ade

Das Infektionsgeschehen im Kreis Freudenstadt bezeichnet das Gesundheitsamt weiterhin als diffus. 376 Corona-Infizierte sind in der vergangenen Woche hinzugekommen. Auch die Omikron-Variante hat inzwischen den Kreis erreicht. Sieben weitere Kreisbewohner sind gestorben.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Freudenstadt - Wie das Landratsamt in seinem wöchentlichen Bericht zur Corona-Situation im Kreis mitteilt, befinden sich derzeit sieben Covid-positiv getestete Patienten zur Behandlung im Krankenhaus: zwei beatmete Patienten auf der Intensivstation, fünf weitere auf der Isolierstation. Vor einer Woche waren es noch elf Patienten, vier auf der Intensiv- und sieben auf der Isolierstation.

Lesen Sie auch: Der Corona-Regelcheck für Baden-Württemberg

Im Zeitraum von Donnerstag, 23., bis Mittwoch, 30. Dezember, wurden dem Landratsamt 376 neu positiv auf das Virus Getestete gemeldet. Darunter befand sich eine positiv auf die Omikron-Variante getestete Person. Die Betroffenen wohnen in Alpirsbach (14), Bad Rippolds­au-Schapbach (zwei), Baiersbronn (zwölf), Dornstetten (50), Empfingen (neun), Eutingen (17), Freudenstadt (90), Glatten (14), Grömbach (eine), Horb (65), Loßburg (23), Pfalzgrafenweiler (39), Schopfloch (sechs), Seewald (drei) und Waldachtal (31).

Inzidenz gesunken

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie im März 2020 insgesamt positiv auf das Coronavirus getesteten Personen beträgt damit 11 243. Die Zahl der aus der Isolierung Entlassenen erhöht sich auf 10 102 (plus 706). 957 (minus 337) positiv auf das Virus Getestete befinden sich in Isolierung.

Die Zahl der positiv getesteten Verstorbenen seit Beginn der Pandemie hat sich um sieben erhöht auf insgesamt 184. Zur Meldung des Landesgesundheitsamts besteht weiterhin eine Differenz von zwei.

Das Gesundheitsamt des Landratsamts bezeichnet das Infektionsgeschehen als diffus und gleichmäßig in der Bevölkerung verteilt. Deshalb fordert das Gesundheitsamt die Kreisbewohner dringend dazu auf, die Coronaregeln und die Hygienevorschriften zu beachten. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt nach Angaben des Landesgesundheitsamts vom Mittwoch 308,4. Vergangene Woche, am 22. Dezember, lag sie bei 414. Der Landesdurchschnitt beträgt 214,4, er ist im Wochenvergleich ebenfalls zurückgegangen, in der Vorwoche lag der Wert bei 291.

Spontanimpfung möglich

Im Kreisimpfstützpunkt Schopfloch (Kiss) wurden seit 6. Dezember insgesamt 2808 Impfungen verabreicht. Das Kiss befindet sich gegenüber der Bäckerei Ziegler. Die nächsten Öffnungstage des Stützpunkts sind von Sonntag, 2., bis Donnerstag, 6. Januar, von 12 bis 20 Uhr.

Hier gibt es in der Region Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen

Wer auf Nummer sicher gehen will, eine Impfung zu erhalten, kann sich über die Website des Kreises einen Termin buchen. In das System werden fortlaufend neue Termine eingestellt, so das Landratsamt. Wem es nicht möglich ist, online einen Termin zu buchen, der kann diesen von Montag bis Freitag von 11 bis 12 Uhr unter 07441/920 88 88 telefonisch vereinbaren.

Parallel sind auch "Spontanimpfungen" möglich, sofern genügend Impfstoff vorhanden ist. Nach den Erfahrungen der vergangenen Tage, an denen verstärkt unangemeldete Impflinge zu verzeichnen gewesen seien, müsse dann jedoch mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.

Info:

Impftermine: Sonntag, 2. Januar, 11 bis 16 Uhr, Korntalhalle Eutingen-Göttelfingen; Montag, 3. Januar, 7.30 bis 12 Uhr und 14.30 bis 16 Uhr, Praxis Kraft, Hausärzte am Markt, Marktplatz 14, Freudenstadt; Freitag, 7. Januar, 14 bis 19 Uhr, Hohenberghalle Horb; Samstag, 8. Januar, 12 bis 17 Uhr, Glatttalhalle Glatten; Samstag, 8. Januar, 10 bis 13 Uhr, Praxis Sturm, Turnhallestraße 52, Freudenstadt; Sonntag, 9. Januar, 11 bis 16 Uhr, Seewaldhalle Besenfeld; Freitag, 14. Januar, 14 bis 19 Uhr, Haus des Gastes Alpirsbach; Samstag, 15. Januar, 12 bis 17 Uhr, Festhalle Schapbach; Sonntag, 16. Januar, 11 bis 16 Uhr, Aula der Theodor-Gerhardt-Grundschule in Freudenstadt. Eine Terminbuchung ist nicht notwendig; mitzubringen sind Krankenversicherungskarte, Personalausweis und der gelbe Impfpass, falls vorhanden.

Arztpraxen:Impfangebote der niedergelassenen Ärzte können .

Das Kiss ist jeweils von Sonntag bis Donnerstag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Termine können unter hier gebucht werden.