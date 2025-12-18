„Omas gegen rechts“ wehren sich: Verbal in Hardt schlimm angegriffen worden

1 Die „Omas gegen rechts“ stellen ihre Sicht der Dinge dar. Foto: Zum Leserbrief „Gesellschaft lebenswert erhalten“ von Monika Flaig schreibt unsere Leserin Elvira Meusel:







Hallo Frau Flaig. Ich bin ganz Ihrer Meinung! Reden wir miteinander. Ich bin bekannt dafür, dass ich mich gerne im zivilisiertem Gespräch zu aktuellen Problemen aktiv mit AfD-Wählern unterhalte. Ich wurde jedoch, ohne überhaupt eine Möglichkeit dazu zu bekommen, als Frau, am Abend und alleine, verjagt, beschimpft, weggedrängt und verbal schlimmstens angegriffen. Ich bat um einen besseren Umgang miteinander, dieser wurde mir jedoch lauthals brüllend verwehrt. Mit den Worten: „Wir werden uns einmal wiedersehen, und dann...“ wurde mir gedroht, Wie würden Sie sich, Frau Flaig, als gestandene Frau die, wie ich ihrem Leserbrief entnehme, offen zu ihrer Meinung steht, sich in einer solchen Situation fühlen? Wahrscheinlich ähnlich wie ich: Enttäuscht von Männern, mit denen ich als Frau nur ein zivilisiertes Gespräch führen wollte.