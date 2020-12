"Omas gegen rechts" Nagolderin gehört zu den Aktivposten der Bewegung

Ohnweiler hat "Omas gegen rechts" 2018 in Nagold ins Leben gerufen. Vorbild war die gleichnamige österreichische Initiative, die einige Monate zuvor gegründet wurde. Inzwischen gibt es deutschlandweit an die 100 Regionalgruppen, in denen sich 5000 bis 6000 Aktivisten organisieren. Sie betont, dass hierbei eine Gemeinschaft gegen rechts steht, in der auch Opas und junge Menschen willkommen sind. Der Preis geht an sie alle, stellt sie klar. "Er zeigt, dass unsere Arbeit anerkannt wird. Er hat einen hohen ideellen Wert."

Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Konkrete Pläne, wie das Geld genutzt werden soll, gibt es noch nicht. Aber erste Ideen. Beispielsweise eine Ausschreibung, bei der die Regionalgruppen Projekte vorschlagen, wovon eines von einer Jury ausgewählt und umgesetzt wird. Oder ein Buch über die Omas, die in der Initiative aktiv sind. Darin schildern sie ihre Beweggründe und erzählen ihre Geschichte. Viele von ihnen kennen die Diktatur aus Erzählungen von ihren Eltern oder haben sie selbst noch in Erinnerung, sagt Ohnweiler. "Diese Erinnerungen dürfen nicht verblassen. Nur wenn wir sie erhalten, kann es ein ›nie mehr wieder‹ geben."

Ohnweiler stammt aus Siebenbürgen

Anna Ohnweiler selbst ist Rumäniendeutsche und stammt aus Siebenbürgen. Bis sie 29 war, lebte sie in der neostalinistischen Diktatur. Früh habe sich dort ihr rebellischer Charakter gezeigt. 1969 stand sie kurz vor ihrem Schulabschluss. In den USA war gerade die Hochphase der Flower-Power-Bewegung und des Minirocks. Ohnweiler und ihre Schulkameradinnen mussten hingegen Uniformen tragen. Das Knie musste bedeckt sein. "Ganz furchtbar", erinnert sie sich. Kurz vor den Abschlussprüfungen habe sie ihre Mitschülerinnen dazu animiert, ihre Röcke höher zu tragen, damit das Knie zu sehen ist und sich Blumen ins Haar zu stecken. Die Schuluniformen bemalten sie mit bunter Kreide.

Schwerwiegende Konsequenzen gab es für Ohnweiler nicht. "Man hat das unter den Teppich gekehrt", sagt sie. Doch lange hielt sie es in der Diktatur nicht mehr aus. Weil sie "zu ersticken drohte" wanderte sie aus. Sie weiß, was es heißt in einem autoritären System aufwachsen zu müssen, sagt sie. Deswegen setzt sich die Initiative gegen demokratiefeindlichen Extremismus jeglicher Art ein. Doch die größte Gefahr für die Demokratie kommt ihrer Meinung nach momentan aus dem rechten Spektrum.

"Angst lähmt die Menschen"

Und die Akteure aus dem rechten Spektrum machen sich die Angst zunutze, meint sie. "Angst lähmt die Menschen. Es verleitet sie dazu an einfache Lösungen, die ihnen versprochen werden, zu glauben. Es macht sie manipulierbar", so Ohnweiler. Der Sprachgebrauch ziele auch darauf ab, Angst in Teilen der Bevölkerung hervorzurufen und die Gesellschaft zu spalten. Worte wie "Messermänner" oder "Umvolkung", ein Begriff aus der NS-Zeit, nennt sie als Beispiele. Auch der Antisemitismus, der nie ganz weg gewesen war, entflamme derzeit wieder, meint sie, was sich im Sprachgebrauch der Akteure widerspiegele.

Andererseits werde die Angst auch dazu genutzt die Gegenstimmen verstummen zu lassen. Wie auch bei den "Omas gegen rechts". Doch schweigen wollen sie nicht. "Es ist wichtig, etwas zu unternehmen, bevor sich die Angst verbreitet und niemand mehr die Stimme erhebt", so Ohnweiler.

Das ist auch der Grund, weshalb der Zentralrat der Juden in Deutschland dieses Jahr den Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage an die Initiative vergibt. "Leider sind sie regelmäßig Anfeindungen ausgesetzt. Doch davon lassen sie sich nicht einschüchtern. Ihr Engagement ist vorbildlich und sollte in unserem Land stärker gewürdigt werden als bislang", teilte der Zentralrat mit.

Wegen der Corona-Pandemie findet die Preisverleihung erst im Frühsommer 2021 statt.