Omas gegen Rechts in Nagold: Aus einer Facebook-Gruppe entstanden

1 Anna Ohnweiler erstellte die Facebook-Gruppe, welche als Katalysator für die Bewegung „Omas gegen Rechts“ diente. Foto: Rahmann

Die Omas gegen Rechts sind aktuell deutschlandweit medial sehr präsent, dieses Jahr bekamen sie den Aachener Friedenspreis. Als Anna Ohnweiler Anfang 2018 die Facebookgruppe der deutschen „Omas gegen Rechts“ erstellte, konnte sie das noch nicht ahnen. Mit unserer Redaktion spricht sie über die Entstehungsgeschichte der Bewegung.









„Wenn man schon zu alt ist, um für die Gesellschaft noch nützlich zu sein und vor lauter Emanzipation nicht mal stricken gelernt hat – seine Oma würde sich schämen“, habe es in einem „Spiegel“-Artikel sinngemäß geheißen, den Anna Ohnweiler am Morgen des 27. Januar 2018 las. Es war die Reaktion, in der sich der Salzburger Chef der rechtsradikalen Identitären Bewegung über die Gründung der Omas gegen Rechts in Österreich ärgerte.