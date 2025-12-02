„Omas gegen Rechts“ Hochrhein: Hinschauen statt wegsehen

1 Rund 35 Personen nahmen an der Mahnwache im Wyhlener Ortskern teil. Foto: zVg/Mechthild Käuflin-Lamott Die „Omas gegen Rechts“ haben am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen eine Mahnwache im Zentrum von Wyhlen veranstaltet







Rund 35 Menschen nahmen an der Aktion am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen teil, wie die Veranstalter mitteilen. Die Teilnehmer versammelten sich, um auf die anhaltende Gewalt gegen Mädchen und Frauen in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen und ein Zeichen für Solidarität und Schutz zu setzen. Die Organisatoren zeigten sich begeistert über das Interesse und die solidarische Stimmung der Anwesenden.