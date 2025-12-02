„Omas gegen Rechts“ Hochrhein: Hinschauen statt wegsehen
Rund 35 Personen nahmen an der Mahnwache im Wyhlener Ortskern teil. Foto: zVg/Mechthild Käuflin-Lamott 

Die „Omas gegen Rechts“ haben am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen eine Mahnwache im Zentrum von Wyhlen veranstaltet

Rund 35 Menschen nahmen an der Aktion am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen teil, wie die Veranstalter mitteilen. Die Teilnehmer versammelten sich, um auf die anhaltende Gewalt gegen Mädchen und Frauen in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen und ein Zeichen für Solidarität und Schutz zu setzen. Die Organisatoren zeigten sich begeistert über das Interesse und die solidarische Stimmung der Anwesenden.

 

Der Verein „Omas gegen Rechts“, der sich überparteilich für Demokratie, Vielfalt und Menschenrechte einsetzt, möchte mit solchen Aktionen nicht nur auf Missstände aufmerksam machen, sondern auch gesellschaftliches Engagement zeigen und fördern. Neben den „Omas gegen Rechts“ organisieren auch zahlreiche andere Institutionen, Unternehmen und Organisationen zu diesem Anlass, dem weltweit als „Orange the Day“ bezeichneten Tag, bundesweit ähnliche Veranstaltungen.

Die Gruppe „Omas gegen Rechts – Hochrhein“ trifft sich jeden dritten Mittwoch im Monat von 19 bi s 21 Uhr im Familientreff „Alte Post“ , Abtsmatten 2a, Wyhlen.

Kontakt: ogr-hochrhein@web.de

 