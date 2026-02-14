Das deutsche Eishockey-Team scheitert im zweiten Vorrundenspiel bei Olympia an schwacher Chancenverwertung und verliert gegen Lettland. Jetzt wartet Weltmeister USA.
Mailand - Im zweiten Vorrundenspiel bei den Olympischen Winterspielen haben bei den deutschen NHL-Stars die Nerven versagt. Eine viel zu schwache Chancenverwertung des deutschen Eishockey-Teams sorgte für das enttäuschende 3:4 (2:1, 0:1, 2:1) gegen Lettland. Im zweiten Vorrundenspiel in Mailand trafen nur Lukas Reichel (3. Minute), Lukas Kälble (17.) und Tim Stützle (58.) für das Team von Bundestrainer Harold Kreis.