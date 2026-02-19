Ehrliche Worte nach dem Olympia-Aus: Sportvorstand Christian Künast erklärt, was die deutschen Eishockey-Männer von Konkurrenten wie Kanada unterscheidet.
Mailand - Die deutschen Eishockey-Männer wollen nach dem bitteren Viertelfinal-Aus bei den Olympischen Winterspielen nichts schönreden und kündigen eine ehrliche Analyse an. "Es zeigt halt, dass wir dann nicht ganz so weit sind, wie die Erwartungshaltung war. Auch die eigene Erwartungshaltung. Wir waren ein sehr, sehr gutes Team außerhalb des Eises. Auf dem Eis sind wir es nie so richtig geworden", sagte DEB-Sportvorstand Christian Künast im ZDF-"Morgenmagazin".