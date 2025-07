Beim Europäischen Olympischen Jugendfestival (EYOF) in Skopje (Nordmazedonien) hat die deutsche U17-Handball-Nationalmannschaft die Silbermedaille geholt. Mit dabei: zwei Spieler der JSG Balingen-Weilstetten.

Die beiden Jugendnationalspieler Kalle Gaugisch und Fritz Henselek waren für das Turnier nominiert und hatten großen Anteil am Gewinn der Silbermedaille. Auch im Finale gegen Island am Samstagmittag trugen sich bei JSG-Spieler in die Torschützenliste ein.

Die 25:28-Niederlage gegen die Isländer konnten sie damit jedoch nicht verhindern. So hieß es Gold statt Silber für die beiden Youngster, die in der kommenden Saison bereits zum Kader der zweiten Mannschaft des HBW Balingen-Weilstetten in Liga drei gehören werden.

A-Jugendspieler an den Herrenbereich heranführen

Gaugisch, Sohn von Frauen-Bundestrainer Markus Gaugisch, ist dabei im linken Rückraum eingeplant, Linkshänder Henselek ist auf der rechten Seite einplant. Beide werden in der neuen Saison in der A-Jugend spielen und gleichzeitig an den Herrenbereich herangeführt werden.

Die weibliche U17-Mannschaft des DHB gewann bei dem Turnier in Skopje übrigens die Goldmedaille und setzte sich im Finale mit 26:24 gegen die Schweiz durch.

DHB-Sportvorstand Ingo Meckes lobt das Auftreten beider Teams und betont die Vorbildfunktion der Delegation. „Dass wir beim EYOF eine Gold- und eine Silbermedaille und somit im laufenden Nachwuchssommer zwei weitere Medaillen feiern dürfen, ist fantastisch und ein tolles Zeichen für die Zukunft. Ein großes Lob geht an dieser Stelle auch an die Trainerteams um Jochen Beppler und Carsten Klavehn, die mit viel Akribie und Leidenschaft die Talente zu Beginn ihrer U-Nationalmannschaftszeit überragend begleiten“, so Meckes.

Er fügt hinzu: „Diese Erfolge unserer jüngsten Nachwuchs-Nationalmannschaften sind gleichzeitig aber auch Ansporn, weiterhin alles in das Potenzial sowie die optimale Förderung unserer Gesichter von Übermorgen zu investieren.“