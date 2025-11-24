Es soll regnen und womöglich sogar ein Gewitter geben: Deshalb wird die traditionelle Entzündung des olympischen Feuers ins Museum von Olympia verlegt. Was das für die Gäste bedeutet.
Olympia - Die schlechte Wettervorhersage zwingt die Organisatoren für die Entzündung des olympischen Feuers in der antiken Stätte von Olympia auf der griechischen Halbinsel Peloponnes zu einer Planänderung. Die Zeremonie für die Winterspiele in Mailand und Cortina 2026 wird am Mittwoch in das archäologische Museum Olympias verlegt, wie das Griechische Olympische Komitee (HOC) mitteilte.