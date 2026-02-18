Olympisches Eishockeyturnier: Superstar Crosby verletzt sich bei Viertelfinal-Drama

2 Top-Favorit Kanada rettete sich mit einem Sieg in der Overtime ins Halbfinale, Foto: Peter Kneffel/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Kanada steht nach einem Sieg in der Verlängerung gegen Tschechien im Halbfinale, verliert aber seinen Kapitän. Ob der Ausnahmekönner im Halbfinale wieder spielen kann, ist unklar.







Link kopiert



Mailand - Ohne seinen Superstar und Kapitän Sidney Crosby ist Top-Favorit Kanada dramatisch ins Olympia-Halbfinale eingezogen. Den Siegtreffer von Mitch Marner in der zweiten Minute der Verlängerung beim 4:3 (2:1, 0:1, 1:1) erlebte der 39 Jahre alte Crosby nicht mehr auf dem Eis mit. Der Olympiasieger von 2010 und 2014 musste bereits im zweiten Drittel nach einigen harten Checks in die Kabine.