Olympisches Eishockeyturnier: Deutsche NHL-Stars liefern - Vor allem Stützle erleichtert

Die bisherigen Auftritte im Nationalteam von NHL-Ausnahmestürmer Tim Stützle waren erfolglos. Auf der Olympia-Bühne funktioniert der 24-Jährige aber als Unterschiedsspieler.
Mailand - Eine bessere Bühne für seine ersten Tore im Nationaltrikot hätte Tim Stützle nicht wählen können. Beim Olympia-Debüt in Mailand klappte es endlich für den 24 Jahre alten NHL-Weltklassestürmer der Ottawa Senators. "Es hat ganz schön lange gedauert", sagte Stützle nach seinem Doppelpack beim deutschen 3:1-Auftaktsieg gegen Dänemark.