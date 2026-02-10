Olympisches Eishocketurnier: Ob Steve Walker oder Matthias Hoppe – ihre Vorfreude aufs Turnier ist riesig

Kurz vor dem Start des Eishockey-Events der Herren in Mailand: Der Favoritenkreis ist bei der Umfrage groß. Wayne Hynes blickt auch auf seine „Olympischen Spiele“ zurück.
Endlich geht es los! Während das Eishockey-Olympiaturnier der Frauen bereits seit knapp einer Woche läuft, starten nun auch die Männer in Mailand. Am Mittwoch (16.40 Uhr) beginnt die Vorrundengruppe B mit dem Duell zwischen der Slowakei und Finnland. Die italienischen Gastgeber – mit den beiden Wild Wings Thomas Larkin und Alex Trivellato – steigen ebenfalls an diesem Mittwoch in der Gruppe B um 21.10 Uhr gegen Schweden ein. Am Donnerstag (21.10 Uhr) geht es schließlich auf für das deutsche Team los.