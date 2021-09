Wild Wings-Spieler sind nicht in Peking dabei

1 Peter Spornberger gab für Italien alles. Foto: Kienzler

Peter Spornberger und Ken André Olimb sind nicht in Peking dabei.

Der olympische Traum von Peter Spornberger ist erst einmal geplatzt. Der Schwenninger Neuzugang musste sich in der Peking-Qualifikation mit Italien gegen Gastgeber Lettland (0:6), Frankreich (0:2) und Ungarn (1:2) geschlagen geben. Übrigens: Rihards Bukarts, ein ehemaliger Wild Wing, erzielte für Lettland im entscheidenden Spiel gegen Frankreich den 2:1-Siegtreffer.

Für den Norweger Ken André Olimb lief es im heimischen Oslo zwar besser, doch nach dem 4:1 gegen Südkorea und dem 7:4 gegen Slowenien setzte es eine entscheidende 0:2-Niederlage gegen Dänemark. Olimb erzielte insgesamt zwei Treffer für sein Heimatland. Olympia-Tickets lösten am Ende eben Dänemark, die Slowakei und Lettland.

Die Wild Wings bereiten sich unterdessen auf ihr letztes Spiel in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 vor. Am Samstag (14.30 Uhr) gastiert DEL-Kontrahent Augsburg in der Helios-Arena. Zuschauer sind erlaubt.