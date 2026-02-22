Das sieht man auch nicht oft: Beim Skiwechsel im olympischen Langlauf greift eine Konkurrentin zu den Skiern der einzigen deutschen Starterin. Teamchef und Techniker schildern die Situation.
Tesero - Die unter neutraler Flagge startende Russin Darija Neprjajeva hat beim Olympia-Abschluss der Langläuferinnen versehentlich die Skier von Katharina Hennig Dotzler genommen. "Sowas habe ich auch noch nicht erlebt", kommentierte Teamchef Peter Schlickenrieder den ungewöhnlichen Fauxpas im ZDF. Wenn die Skier von der Konkurrentin genommen werde, sei das "ein mittleres Desaster".