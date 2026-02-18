US-Skistar Lindsey Vonn erlebt die «härtesten Tage meines Lebens». Am Krankenbett nimmt sie Abschied von ihrem Hund Leo. Mit rührenden Worten erinnert sie sich an 13 gemeinsame Jahre zurück.
Treviso - Traurige Tage für Ski-Star Lindsey Vonn: Die Amerikanerin stürzte am 9. Februar schwer in der olympischen Abfahrt und musste sich seitdem bereits mehreren Operationen unterziehen. Jetzt macht die 41-Jährige bekannt, dass einen Tag nach ihrem Sturz ihr geliebter Hund Leo gestorben ist. "Leo ist von uns gegangen und hat sich Lucy und Bear im Himmel angeschlossen", schrieb Vonn in einem Instagram-Beitrag.