Olympische Winterspiele: Schwerer Sturz von Ski-Star Vonn in Olympia-Abfahrt

1 Lindsey Vonn ist im olympischen Abfahrtsrennen schwer gestürzt. Foto: Jacquelyn Martin/AP/dpa Bei der Olympia-Abfahrt in Cortina dreht sich fast alles um Lindsey Vonn - alle blicken auf die Amerikanerin. Die 41-Jährige kommt dann aber schlimm zu Fall.







Cortina d'Ampezzo - Ski-Star Lindsey Vonn ist bei der Abfahrt der Olympischen Winterspiele schwer gestürzt. Die 41 Jahre alte Amerikanerin kam schon im Anfangsteil der Strecke zu Fall, überschlug sich und schien sich dabei verletzt zu haben. Auf TV-Bildern war zu hören, wie sie vor Schmerzen schrie. Schnell eilten Helfer und Sanitäter zu ihr und bereiteten einen Abtransport der Sportlerin vor.