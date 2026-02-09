Lindsey Vonn meldet sich nach ihrem schweren Sturz bei Olympia zu Wort. In einer emotionalen Botschaft berichtet sie von der Schwere ihrer Verletzung und wendet sich an ihre Fans.
Cortina d'Ampezzo - Lindsey Vonn hat sich bei ihrem heftigen Sturz in der Olympia-Abfahrt einen komplizierten Schienbeinbruch zugezogen. Das teilte die amerikanische Ausnahme-Skirennfahrerin in einer emotionalen Mitteilung bei Instagram mit. Um die Verletzung zu behandeln, seien mehrere Operationen nötig. "Gestern ist mein Olympia-Traum nicht so geendet, wie ich es mir erträumt hatte. Es war kein Ende wie im Bilderbuch oder im Märchen, sondern einfach das Leben", schrieb die 41-Jährige.