Olympische Winterspiele: Rodler Wendl und Arlt deutsche Fahnenträger bei Schlussfeier

2 Die Rekord-Olympioniken Tobias Arlt (links) und Tobias Wendl tragen die deutsche Fahne bei der Schlussfeier. (Archivfoto) Foto: Robert Michael/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Tobias Wendl und Tobias Arlt wurden in Italien zu Deutschlands erfolgreichsten Winter-Olympioniken. Nun übernehmen sie bei der Schlussfeier - natürlich zu zweit - eine ehrenvolle Aufgabe.







Link kopiert



Mailand - Die Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt werden bei der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele am Sonntagabend in Verona als Fahnenträger das deutsche Team anführen. "Was sie geschaffen haben, bleibt für immer. Wir freuen uns sehr, dass wir mit den Tobis zwei wunderbare Fahnenträger gefunden haben. Sie haben sich diese Auszeichnung absolut verdient", sagte Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).