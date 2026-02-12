Zum Abschluss der Rodel-Wettbewerbe krönen Deutschlands Medaillengaranten ihre Olympia-Auftritte mit Gold. Mit sieben Olympia-Goldmedaillen schreibt ein Duo Sportgeschichte.
Cortina d'Ampezzo - Die deutschen Gold-Rodler lagen noch auf dem Schlitten, da stürmten die Teamkollegen schon mit funkelnden Augen in den Eiskanal. Mit lauten Jubelschreien, Tränen und Fahnen feierte die Team-Staffel nicht nur einen historischen Abschluss der Rodel-Wettbewerbe, das Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt krönte sich mit dem insgesamt siebten Olympiasieg seit 2014 zu Deutschlands erfolgreichsten Winter-Olympioniken.