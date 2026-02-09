Nach dem nervenaufreibenden Rennen mit steifem Hals fließen Tränen, Max Langenhan denkt zuerst an seinen verstorbenen Trainer. Doch dann lässt es der Olympiasieger trotz Schmerzen krachen.
Cortina d'Ampezzo - Erst leerte Max Langenhan beim großen Empfang im Deutschen Haus ein fremdes Bier, dann schmetterte der Rodel-Olympiasieger textsicher das Rennsteiglied. "Ich wandre ja so gerne am Rennsteig durch das Land, den Beutel auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand", sang Langenhan. Einige aus der Heimat des Rodlers angereiste Fans stimmten mit ein - und selbst der frühere IOC-Chef Thomas Bach klatschte in allererster Reihe rhythmisch mit.