Zum ersten Mal gehört Skibergsteigen zum Olympia-Programm: Während Tatjana Paller sogar bis ins Finale stürmt, scheitern Helena Euringer und Finn Hösch schon in ihren Vorläufen.
Bormio - Tatjana Paller hat bei der Olympia-Premiere der Skibergsteigerinnen den vierten Platz im Sprint belegt. Die 30-Jährige erreichte das Finale, die historisch erste Goldmedaille gewann aber Marianne Fatton aus der Schweiz. Silber ging an die Französin Emily Harrop, Dritte wurde Ana Alonso Rodriguez aus Spanien. Paller fehlten trotz einer Aufholjagd in der Abfahrt etwas mehr als drei Sekunden zu Bronze.