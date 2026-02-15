Der Riesenslalom ist eigentlich die schwächste Disziplin der deutschen Skirennfahrerinnen. Doch im ersten Lauf bei Olympia überrascht Lena Dürr - und wie.
Cortina d'Ampezzo - Skirennfahrerin Lena Dürr geht mit überraschend guten Medaillenchancen in das Finale des olympischen Riesenslaloms. Die 34-Jährige liegt nach dem ersten Lauf in Cortina d'Ampezzo auf Rang zwei mit nur 0,34 Sekunden Rückstand auf die führende Italienerin Federica Brignone. Deren Teamkollegin Sofia Goggia ist 0,12 Sekunden hinter Dürr Dritte. Auf den vierten Platz - den sich drei Athletinnen teilen - hat Dürr 0,40 Sekunden Vorsprung.