In jeder Rodel-Disziplin kommt es zum Nationen-Duell mit Österreich. Felix Loch könnte im Kampf um Olympia-Gold gegen Jonas Müller die Richtung vorgeben. Im Hintergrund lauern die Italiener.
Cortina d’Ampezzo - Auch wenn es zwischen den Rodlern Felix Loch und Jonas Müller ein Gold-Duell unter Kumpeln ist: Im neu gebauten Cortina Sliding Centre ist es der Beginn eines erwarteten Olympia-Länderkampfes zwischen Deutschland und Österreich, das zu einer Weltklasse-Nation im Rodeln aufgestiegen ist. Auch dank des 2022 zu den Nachbarn abgewanderten Georg "Schorsch" Hackl, der mit drei Gold- und zwei Silbermedaillen der erfolgreichster Rodler der olympischen Geschichte ist.