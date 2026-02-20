Olympische Winterspiele: Laura Nolte kämpft diesmal als Verfolgerin um Bob-Gold

Laura Nolte beginnt im Zweierbob bei Olympia mit Start- und Bahnrekord - und wird sofort von Kaillie Armbruster Humphries gekontert. Die US-Pilotin wird gleich von drei deutschen Schlitten gejagt.
Cortina d'Ampezzo - Laura Nolte kämpft im Zweierbob diesmal als Verfolgerin um Olympia-Gold. Mit Anschieberin Deborah Levi aus Potsdam hat die Pilotin vom BSC Winterberg nach dem ersten von vier Läufen bei den Winterspielen in Cortina d'Ammpezzo nur fünf Hundertstelsekunden Rückstand auf die führende Kaillie Armbruster Humphries, die mit Jasmine Jones fährt.