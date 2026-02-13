Der norwegische Skilangläufer Johannes Hoesflot Klaebo erreicht einen Meilenstein seiner Karriere. Dabei sieht es lange nicht nach dem nächsten Olympia-Gold aus. Doch dann bricht ein Landsmann ein.
Tesero - Der norwegische Skilanglauf-Star Johannes Hoesflot Klaebo hat sein achtes Olympia-Gold gewonnen und damit zu den Rekordsiegern bei Winterspielen aufgeschlossen. Der 29-Jährige setzte sich im Rennen über zehn Kilometer in der freien Technik vor dem Franzosen Mathis Desloges durch. Bronze ging an Klaebos Landsmann Einar Hedegart, der lange auf Siegkurs gelegen hatte. Einen Kilometer vor dem Ziel hatte Hedegart in einem packenden Rennen noch vorne gelegen, brach dann aber noch ein.