Olympische Winterspiele: Keine Medaille für deutsche Springerinnen - Stroem holt Gold

Das hatten sich die deutschen Skispringerinnen anders vorgestellt. Im Kampf um die Podestplätze sind sie chancenlos. Der erhoffte Eröffnungsfeier-Schub für Fahnenträgerin Katharina Schmid bleibt aus.
Predazzo - Enttäuschung statt Medaillenjubel: Die Skispringerinnen haben das erhoffte erste Edelmetall für Deutschland bei den Olympischen Winterspielen verfehlt. Selina Freitag steigerte sich im zweiten Durchgang und belegte als Beste aus dem Team von Bundestrainer Heinz Kuttin in Predazzo den siebten Platz.