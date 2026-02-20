Philipp Horn zeigt ein starkes Rennen im Massenstart. Nach dem letzten Schießen ist der deutsche Biathlet Dritter - und bleibt doch wieder ohne Olympia-Medaille.
Antholz - Nach dem Platzen seines olympischen Traums fiel Biathlet Philipp Horn als Erstes seiner weinenden Frau Antonia in die Arme. Beide suchten angesichts der Dramatik gegenseitig Trost. Denn auf Rang drei liegend in die Schlussrunde gegangen, musste sich der 31-Jährige im abschließenden olympischen Massenstart von Antholz mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben. Dabei war sein größter sportlicher Triumph zum Greifen nah.