Philipp Raimund feiert auf der Normalschanze den Olympiasieg. Auf der Großschanze will der derzeit beste deutsche Skispringer nachlegen. Das gelingt nicht. Im Regen gewinnt der Topfavorit Gold.
Predazzo - Enttäuschung nach dem Gold-Märchen: Philipp Raimund hat die erhoffte Medaille im olympischen Skispringen von der Großschanze verpasst. Der Olympiasieger auf der Normalschanze sprang diesmal auf den neunten Platz. Damit war er der beste Deutsche. Gold gewann unter dem Jubel zahlreicher slowenischer Fans Topfavorit Domen Prevc. Silber ging an den nach dem ersten Durchgang noch führenden Japaner Ren Nikaido. Bronze sicherte sich der Pole Kacper Tomasiak.