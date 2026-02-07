Olympische Winterspiele: Italiens Biathletin Passler geht gegen Dopingsperre vor

Rebecca Passler kämpft vor dem Sportgerichtshof Cas gegen ihre Dopingsperre - und hofft weiter auf eine Teilnahme bei den Olympischen Winterspielen. Schon am Dienstag soll eine Anhörung stattfinden.
Antholz - Die italienische Biathletin Rebecca Passler geht gegen ihre vorläufige Dopingsperre vor. Die 24-Jährige reichte beim Internationalen Sportgerichtshof Cas einen Antrag ein und wird schon am kommenden Dienstag angehört. Das teilte die Ad-hoc-Kammer des Cas bei den Winterspielen in Mailand mit.