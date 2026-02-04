Das Frauen-Eishockey in Deutschland findet so gut wie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Erstmals seit 2014 sind die deutschen Frauen wieder bei Olympia dabei. Die Bühne wollen sie nutzen.
Mailand - Forsch kehren Deutschlands Eishockey-Frauen nach zwölf Jahren Abstinenz auf die olympische Bühne zurück. Für das von Führungsspielerin Nina Jobst-Smith selbstbewusst formulierte Ziel ist ein Sieg zum Auftakt am Donnerstag (12.10 Uhr/ZDF und Eurosport) gegen Schweden fast schon Pflicht. "Ich will ins Halbfinale. Je höher du dir die Messlatte legst, desto wahrscheinlicher wirst du sie erreichen. Wir müssen uns als Team pushen", sagte die Verteidigerin der Vancouver Goldeneyes aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL der Deutschen Presse-Agentur.