Lindsey Vonn ist nach ihrer schweren Verletzung bei Olympia in den USA gelandet. Vor ihr liegen weitere Operationen, der Weg zur Genesung scheint weit, wie eine neue Mitteilung des Ski-Stars zeigt.
Treviso - Ski-Star Lindsey Vonn hat sich nach ihrer Rückkehr in die USA mit einem Gesundheitsupdate zurückgemeldet. "Ich habe seit über einer Woche nicht mehr auf meinen eigenen Beinen gestanden, ich liege seit meinem Rennen unbeweglich in einem Krankenhausbett", schrieb die 41-jährige Amerikanerin auf der Plattform X. "Und auch wenn ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich unglaublich an, wieder auf heimischem Boden zu sein."