Olympische Winterspiele: Eiskunstläufer gedenkt tödlich verunglückter Eltern mit Foto

Vor einem Jahr sterben Maxim Naumovs Eltern bei einem Flugzeugabsturz. Nach dem Kurzprogramm erinnert der 24-Jährige mit einem Foto an die Eiskunstlauf-Weltmeister von 1994 und findet bewegende Worte.
Mailand - Berührender Moment beim olympischen Eiskunstlauf: Der US-Amerikaner Maxim Naumov hat mit einem Familienfoto an seine vor einem Jahr tödlich verunglückten Eltern erinnert. Nach seinem Auftritt im Kurzprogramm in Mailand hielt der 24-Jährige ein Bild in die Kamera, das ihn als dreijährigen Jungen bei seinem ersten Gang aufs Eis mit seinen Eltern zeigt.