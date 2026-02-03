US-Star Lindsey Vonn träumt vom goldenen Karriereabschluss in Cortina d'Ampezzo. Lässt ihr Knie das zu? So oder so ist die Geschichte der langjährigen Speed-Queen um ein Drama reicher.
Cortina d'Ampezzo - Lindsey Vonn wäre nicht Lindsey Vonn, hielte nicht auch die letzte Etappe ihrer bemerkenswerten Reise noch so manches Drama parat. Die Ski-Königin ist zurück an ihrem Sehnsuchtsort. In Cortina d'Ampezzo, wo sie so viele prägende Erlebnisse hatte und niemand so oft gewonnen hat wie sie, will die Amerikanerin ihre ohnehin schon schillernde Karriere endgültig veredeln. Vonn könnte der ganz große Star dieser Olympischen Winterspiele in Italien werden. Vorausgesetzt, das Knie hält.