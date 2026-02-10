Zweites Frauen-Rennen, zweite deutsche Ski-Medaille: Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann werden im Team-Event nur hauchdünn geschlagen. Und Aicher könnte in Italien sogar noch weiter abräumen.
Cortina d'Ampezzo - Kira Weidle-Winkelmann zog Emma Aicher erst am Skistock aus dem Zielraum und fiel ihr bei der Siegerehrung dann erleichtert um den Hals. Das deutsche Duo hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien Silber in der Team-Kombination geholt. Für Aicher ist es bereits die zweite Medaille, nachdem sie auch in der Abfahrt am Sonntag zu Silber gerast war.