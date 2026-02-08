Bisher ist die Mixed-Staffel keine deutsche olympische Erfolgsgeschichte. Doch jetzt gibt es nach viel Drama in Antholz die erste Medaille in dem Wettbewerb. Vor allem Franziska Preuß ist erleichtert.
Antholz - Mit lauten Freudenschreien für die Fotografen und vielen Umarmungen feierte das deutsche Biathlon-Quartett den bronzenen Auftakt in die Olympischen Winterspiele. Mit der ersten Medaille gleich im ersten Rennen in Antholz nahmen Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß den Druck vom Team und lassen bei noch zehn ausstehenden Rennen auf erfolgreiche Wochen in Südtirol hoffen. Die Mixed-Staffel musste sich in einem hochdramatischen Rennen mit einer Strafrunde von Schlussläuferin Preuß nur dem neuen Olympiasieger Frankreich und Gastgeber Italien geschlagen geben.