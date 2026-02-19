Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger liegen nach dem Skispringen auf Gold-Kurs. Am Ende reicht es für die deutschen Nordischen Kombinierer wieder nicht für eine Medaille.
Tesero/Predazzo - Vinzenz Geiger schmiss seinen Stock wütend weg, dann fiel er in die tröstenden Arme von Johannes Rydzek. Das Olympia-Debakel der deutschen Nordischen Kombinierer ist perfekt. Trotz den nach dem Springen noch hervorragenden Medaillen-Aussichten blieben Rydzek und Geiger auch im abschließenden Team-Wettbewerb ohne Medaille und fielen von der Spitzenposition auf Rang fünf zurück. Für den Deutschen Skiverband ist es in dieser Disziplin die schlechteste Bilanz seit 1998.