Olympische Winterspiele: Raimund und Wellinger fehlen knapp 17 Zentimeter zu Bronze

Die Sprung-Wettkämpfe bei den Winterspielen enden spektakulär und ungeplant. Das deutsche Skisprung-Team nimmt Raimunds Gold aus Italien mit - sonst nichts.
Predazzo - Grandioser Start, ganz bitterer Abschluss: Philipp Raimund und Andreas Wellinger haben die angestrebte Medaille im vorzeitig abgebrochenen letzten Skisprung-Wettbewerb der Winterspiele verpasst. Normalschanzen-Olympiasieger Raimund und Wellinger belegten im Super Team auf der Großschanze in Predazzo den vierten Platz. Zu Bronze fehlten 0,3 Punkte. Das sind umgerechnet keine 17 Zentimeter.