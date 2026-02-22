Olympische Winterspiele 2026: Lochner siegt auch im Viererbob - „Moment für die Ewigkeit“

Lochners letzter Tanz endet wie im Traum. Der ewige Zweite ist plötzlich der Gold-Hansi. Mehr geht nicht für den kommenden Bob-Pensionär. Hört auch sein Dauerrivale Friedrich auf?
Fast märchenhafter Abschluss im Eiskanal: Mit Doppel-Olympiasieger Johannes Lochner als großem Triumphator haben die deutschen Viererbobs am Finaltag der Olympischen Winterspiele in Cortina d’Ampezzo einen Doppelerfolg gefeiert. Der 35 Jahre alte Berchtesgadener verwies mit seiner Crew Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer den viermaligen Olympiasieger Francesco Friedrich aus Pirna mit 0,57 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Im Ziel umarmten sich die beiden Dauerrivalen herzlich.