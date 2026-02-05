Benvenuti da Milano e Cortina! Bis zum 22. Februar finden in Italien die Olympischen Winterspiele statt. Unser Liveblog zeigt: Unsere Reporter sind ganz nah dran am Geschehen.

Zum dritten Mal in Italien, zum zweiten Mal in Cortina d’Ampezzo, zum ersten Mal in Mailand. Zum 25. Mal finden in diesen Tagen Olympischen Winterspiele statt. Und neben Mailand und Cortina sind weitere Destinationen in Norditalien Schauplatz der Wettbewerbe. 189 deutsche Sportlerinnen und Sportler werden auf Pisten und Schanzen, auf dem Eis und im Schnee, in Loipen und Eiskanälen um Medaillen kämpfen – und auch unsere Reporter sind live dabei.

Amelie Schröer, Werner Gallbronner, Jochen Klingovsky und Dirk Preiß werden ganz nah dran sein am Geschehen – und lassen auch Sie und euch teilhaben an den Winterspielen 2026. Unter anderem mit ihrem Liveblog aus Italien, in dem sie mehrfach täglich schildern, wie das olympische Leben so abläuft. In kleinen Texten, Bildern und Videos.

Besonderer Service: Jeden Morgen gibt es im Video einen kleinen Ausblick auf die wichtigsten Ereignisse des Tages.

Die Winterspiele in Mailand und Cortina beginnen am 6. Februar und enden am 22. Februar mit der Schlussfeier in Verona.