Olympische Spiele: Sechs Handball-Gesichter für den Medaillen-Traum

7 Für die deutschen Handball-Teams steht die Olympia-Generalprobe an. Foto: Marijan Murat/dpa

Das Motto «Dabei sein ist alles» gilt für Deutschlands Handball-Teams bei den Olympischen Spielen nicht. Um eine Medaille zu holen, müssen sowohl Neulinge als auch erfahrene Anführer liefern.









Stuttgart - Für Deutschlands Handball-Teams steht am Sonntag die Generalprobe für die Olympischen Spiele an. Die DHB-Frauen wollen gegen Brasilien die Revanche für die Niederlage aus der Vorwoche (15.00 Uhr), die Männer testen gegen Gruppengegner Japan (17.30 Uhr). Die Rollen in beiden Teams sind klar verteilt. Die Deutsche Presse-Agentur präsentiert die stillen Anführer und unbekümmerten Jungstars, auf die es beim Saison-Höhepunkt in Frankreich ankommt.