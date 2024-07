Olympische Spiele: Macron: Dion-Auftritt bei Eröffnungsfeier wäre großartig

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wünscht sich Sängerin Céline Dion als Stargast bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am Freitag in Paris. Es wäre "eine großartige Nachricht", sollte die Kanadierin bei der großen Zeremonie im Herzen der französischen Hauptstadt auftreten, sagte Macron (46) im Interview des TV-Senders France 2, "denn sie ist eine große Künstlerin".

Spekulationen über einen Auftritt der Sängerin, die an einer seltenen Autoimmunerkrankung leidet, gibt es seit Tagen. Die 56-Jährige soll sich aktuell in der Olympiastadt aufhalten. "Offenbar ist sie in Paris angekommen", sagte Macron. Er wolle aber wegen des Überraschungseffekts keine weiteren Details zur Eröffnungsfeier verraten.

Lesen Sie auch

Dion hatte im Dezember 2022 bekannt gemacht, dass bei ihr das sogenannte Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert worden sei. Die Krankheit könne überall im Körper zu Muskelkrämpfen führen, so dass etwa ihre Hände oder Füße erstarren würden, sagte sie kürzlich in einem TV-Interview. Sie habe Probleme beim Gehen und beim Singen. Die "My Heart Will Go On"-Sängerin musste alle für 2023 und 2024 geplanten Termine ihrer "Courage World Tour" in Europa absagen.