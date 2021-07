Olympische Spiele in Tokio

6 Die Stuttgarterin Elisabeth Seitz prägt das Turnen in Deutschland seit mehr als zehn Jahren. Aber eine Olympia-Medaille fehlt noch in ihrer Trophäensammlung. Foto: imago/Frank Hoermann

Elisabeth Seitz und Frank Stäbler sind zwei von 33 deutschen Olympia-Athleten aus der Region Stuttgart. Höchste Zeit für die Besten im Südwesten, auch in Fernost aufzutrumpfen. Wir zeigen, wer gute Chancen dazu hat.

Tokio - Zum deutschen Team in Tokio gehören auch 33 Athletinnen und Athletinnen, die entweder aus der Region Stuttgart stammen oder vom Olympiastützpunkt Stuttgart betreut werden. Diese Zahl zeigt, dass im Land sehr gut gearbeitet wird. Zur schwäbischen Abordnung gehören nicht nur etliche bekannte Namen, sondern in Michael Jung und Frank Stäbler auch zwei Goldhoffnungen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Diese fünf Superstars sollten Sie kennen

Sie haben, wie alle anderen, das große Ziel, in Tokio ihr maximales Leistungs­vermögen auszuschöpfen. Das wird angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen alles andere als einfach, ist aber Grundvoraussetzung, um am Ende mit sich selbst zufrieden sein zu können. Die prominentesten Sportlerinnen und Sportler aus der Region stellen wir in unserer Bildergalerie vor. Klicken Sie sich durch!

Alle Olympiateilnehmer aus der Region Stuttgart

Alexander Bachmann (Taekwondo) Johannes Bitter (Handball) Karla Borger (Beachvolleyball) Elisabeth Brandau (Radsport/MTB) Franziska Brauße (Radsport/Bahn) Kim Bui (Turnen) Elena Burkard (Leichtathletik) Ronja Eibl (Radsport/MTB) Manuel Fumic (Radsport/MTB) Fabian Heinle (Leichtathletik) Michael Jung (Reiten/Vielseitigkeit) Marie-Laurence Jungfleisch (Leichtathletik) Hanna Klein (Leichtathletik) Carolina Krafzik (Leichtathletik) Liane Lippert (Radsport/Straße) Katharina Menz (Judo) Florian Müller (Fußball) Eduard Popp (Ringen) Andreas Obst (Basketball) Constantin Preis (Leichtathletik) Richard Ringer (Leichtathletik) Marcel Schiller (Handball) Elisabeth Seitz (Turnen) Laura Siegemund (Tennis) Julia Sude (Beachvolleyball) Frank Stäbler (Ringen) Laura Süßemilch (Radsport/Bahn) Gregor Traber (Leichtathletik) Anna-Maria Wagner (Judo) Domenic Weinstein (Radsport/Bahn) David Wrobel (Leichtathletik)Ersatz: Alina Kenzel (Leichtathletik)