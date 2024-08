Olympische Spiele in Paris: Nowitzki über deutsche Basketballer: Hätte ich nie gedacht

Paris - Dirk Nowitzki ist begeistert von den deutschen Basketballern - und traut seinen Nachfolgern nun auch die erste Olympia-Medaille zu. "Das wird kein leichtes Ding gegen Frankreich", sagte die Legende der Deutschen Presse-Agentur vor dem Halbfinale gegen das Heimteam bei den Sommerspielen in Paris. "Aber die Jungs haben die Klasse, das Talent dazu, sich auch vor Heimpublikum hier durchzusetzen. Dann muss man sehen, was geht."

Der Weltmeister von Bundestrainer Gordon Herbert trifft am Donnerstag (17.30 Uhr) auf Frankreich und hätte bei einem Sieg bereits mindestens Silber sicher. In der Vorrunde hatte das Team um Kapitän Dennis Schröder den Gastgeber dominant mit 85:71 bezwungen.

Lesen Sie auch

Für den Deutschen Basketball Bund wäre es nach Gold für die 3x3-Spielerinnen die erste olympische Medaille eines Hallenteams. "Dass eine deutsche Mannschaft EM-Dritter wird, Weltmeister, und dann bei Olympischen Spielen das Halbfinale erreicht – das hätte ich nie gedacht, dass das möglich ist", sagte Nowitzki.

In seiner Zeit hatte der heute 46-Jährige das Nationalteam zu EM-Silber 2005 und WM-Bronze 2002 geführt. Nun will der frühere NBA-Champion das deutsche Team weiter beim olympischen Turnier in Paris verfolgen. "Ich werde live dabei sein, egal, wie es dann ausgeht", kündigte Nowitzki an.