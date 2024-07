Olympische Spiele: Deshalb bereiten sich jamaikanische Top-Leichtathleten in Stuttgart vor

1 Voller Fokus auf die Olympischen Spiele: Hansle Parchment Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Es ist morgens um 9 Uhr, die Sonne brennt, der Schweiß fließt in Strömen. Doch nicht nur deshalb fühlen sich die Sportler, die im Stuttgarter Stadion Festwiese trainieren, wie zu Hause. Heimatliche Gefühle weckt auch der Imbisswagen hinten in der Ecke, in dem karibische Spezialitäten zubereitet werden. Und natürlich der Stand des Tourismusverbandes von Jamaika, der für eine Reise in den Inselstaat wirbt: „Entschleunigen im schnellsten Land der Welt!“