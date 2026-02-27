Olympiasiegerin grüßt: So zeigt der Ski-Club Urach seinen Stolz auf Daniela Maier

1 Stellen das Banner auf: der Vorsitzende des SC Urach Philipp Schuh (links) sowie oben Lea Demattio (Jugendabteilung), Sportwart MTB Daniel Kuß und der stellvertretende Vorsitzende Team Alpin Benjamin Kienzler. Foto: Hartmut Ketterer Der Heimatverein der Skicrosserin und Goldmedaillen-Gewinnern stellt große Banner auf.







Weiter in Feierstimmung gibt sich der Ski-Club Urach über den Olympia-Erfolg von Club-Mitglied und Skicrosserin Daniela Maier. Sie hatte sich bei den Olympischen Winterspielen in Livigno die Goldmedaille gesichert. Jetzt haben Mitglieder des Ski-Clubs Urach ein 1,7 mal 3,5 Meter großes Banner vor dem ehemaligen Gasthaus Löwen und an der B 500 beim Gasthaus Kalte Herberge aufgestellt. Darauf lächelt die Siegerin allen Vorbeifahrenden im Moment ihres grandiosen Olympia-Erfolges zu.